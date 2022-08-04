TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Haris Seferovic, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom'da rota santrfor transferine çevrildi.
Aslan'da Seferovic'e partner aranırken flaş bir gelişme yaşandı.
Africa Top Sports adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın Olimpik Lyon'da forma giyen Tino Kadewere ile ilgilendiği belirtildi.
Hücum açısından zengin ve rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Zimbabveli futbolcu gündeme geldi.
Ayrıca haberde yer alan bir diğer bilgi ise 26 yaşındaki forvet ile Fransız kulüp Strasbourg'un da ilgilendiği iddia edildi.
Geride bıraktığımız sezonda Ligue 1 ekibiyle 20 maçta forma giyen santrfor, 1 gollük katkı sağlamıştı.
TINO KADEWERE KİMDİR?
Olympique Lyon takımında forvet mevkinde forma giyen Tino Kadewere, 05 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
190 cm boyunda ve 71 kilo olan Tino Kadewere, sağ ayağını kullanmaktadır.
İki yıl önce Le Havre forması giydiği dönemde G.Saray'ın dikkatini çeken Kadewere, 2020 Ocak'ta 12 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.
Sezonu Le Havre'de bitiren Kadewere, 24 karşılaşmada 20 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşadı.
2020-2021 sezonunda Lyon'un as forveti olan 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı.
Geçen yıl ise gözden düştüğü Fransız ekibinde 15 maçta 1 gol attı.
6 milyon euro piyasa değeri olan Kadewere'nin sözleşmesi 2024'te bitiyor.