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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Hücum hattına takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Cimbom'un Olimpik Lyon'da forma giyen Tino Kadewere ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:10
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Aslan'da Seferovic'e partner aranırken flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Africa Top Sports adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın Olimpik Lyon'da forma giyen Tino Kadewere ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Hücum açısından zengin ve rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Zimbabveli futbolcu gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Ayrıca haberde yer alan bir diğer bilgi ise 26 yaşındaki forvet ile Fransız kulüp Strasbourg'un da ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Geride bıraktığımız sezonda Ligue 1 ekibiyle 20 maçta forma giyen santrfor, 1 gollük katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

TINO KADEWERE KİMDİR?

Olympique Lyon takımında forvet mevkinde forma giyen Tino Kadewere, 05 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

190 cm boyunda ve 71 kilo olan Tino Kadewere, sağ ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

İki yıl önce Le Havre forması giydiği dönemde G.Saray'ın dikkatini çeken Kadewere, 2020 Ocak'ta 12 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tino Kadewere harekatı!

Sezonu Le Havre'de bitiren Kadewere, 24 karşılaşmada 20 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşadı.

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