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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson'a İspanyol devi Sevilla'nın ilgi göstermesi sonrası transferde rota savunmaya döndü. Nelsson'un olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmak istemeyen Cimbom, Juventus'un İtalyan stoperi Rugani'ye kanca attı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için temasları sıklaştırdı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrasında Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Aslan geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın 12, Torino'nun ise 10 milyon euro artı bonuslar içeren teklifler aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Sarı kırmızılı ekip teklifleri geri çevirmiş ve 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep etmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Yeniden harekete geçen Sevilla, 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu bitirmek için kararlı gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Bu gelişmeler sonrasında Daniele Rugani için girişimler hızlandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Juventus forması giyen 28 yaşındaki stoperle görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Oyuncunun adı Sampdoria, Verona ve Empoli'yle anılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Ancak İtalyan savunmacıya en yakın olan takım G.Saray gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Rugani'nin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Sarı kırmızılı ekip Rugani'nin 3 milyon euroluk maaşını karşılamaya hazır gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Yıldız stoper uzun yıllardır Juventus'ta forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Rugani, siyah beyazlı formayla 119 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Geçen sezon ise 18 karşılaşmada boy gösterdiği Juve'de 1 kez rakip fileleri
havalandırdı.

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