TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Rugani ısrarı! Maliyeti belli oldu

Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.
Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.
Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrasında Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılı ekip teklifleri geri çevirmiş ve 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep etmişti.
Yeniden harekete geçen Sevilla, 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu bitirmek için kararlı gözüküyor.
Bu gelişmeler sonrasında Daniele Rugani için girişimler hızlandı.
Juventus forması giyen 28 yaşındaki stoperle görüşmeler devam ediyor.
Oyuncunun adı Sampdoria, Verona ve Empoli'yle anılıyor.
Ancak İtalyan savunmacıya en yakın olan takım G.Saray gözüküyor.
Rugani'nin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı kırmızılı ekip Rugani'nin 3 milyon euroluk maaşını karşılamaya hazır gözüküyor.
Yıldız stoper uzun yıllardır Juventus'ta forma giyiyor.
Rugani, siyah beyazlı formayla 119 maça çıktı.
Bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Geçen sezon ise 18 karşılaşmada boy gösterdiği Juve'de 1 kez rakip fileleri
havalandırdı.