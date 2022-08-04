Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Dries Mertens ile anlaşma sağladı

Son dakika: Galatasaray Dries Mertens ile anlaşma sağladı

Son dakika... Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 16:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 16:39
Son dakika: Galatasaray Dries Mertens ile anlaşma sağladı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı golcüyü buldu.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; 35 yaşındaki yıldız futbolcuya yaklaşık 4-4.5 milyon euro civarı yıllık ücret ödeneceği belirtildi.

OLIVEIRA TAKİP ETTİ!

Mertens'in G.Saray'la anlaşmasının ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi Sergio Oliveira'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli futbolcu, Instagram'dan Mertens'i takibe aldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gözbebeğine olay teklif! Kimse beklemiyordu, gözler Okan Buruk'ta...
Galatasaray Dries Mertens transferini bitirdi! Oyuncunun kazanacağı ücret belli oldu
Fırtına'nın İstanbul kafilesi belli oldu!
F.Bahçe'ye Uruguaylı forvet! Şartları soruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a mı gidiyor? Açıklama geldi
G.Saray'da Seferovic'in partneri belli oldu!
ALES NE ZAMAN?
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mensah'tan flaş Beşiktaş sözleri! Mensah'tan flaş Beşiktaş sözleri! 16:29
Mertens G.Saray'da! Sözleşme detayları ortaya çıktı Mertens G.Saray'da! Sözleşme detayları ortaya çıktı 16:18
Fırtına'nın İstanbul kafilesi belli oldu! Fırtına'nın İstanbul kafilesi belli oldu! 16:04
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 15:16
F.Bahçe'ye Uruguaylı forvet! Şartları soruldu F.Bahçe'ye Uruguaylı forvet! Şartları soruldu 15:14
Breidablik - Başakşehir maçı saat kaçta? Breidablik - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:12
Daha Eski
Vaduz - Konyaspor maçı saat kaçta? Vaduz - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:07
Süper Lig devinin başkanı transferi resmen açıkladı! Süper Lig devinin başkanı transferi resmen açıkladı! 14:43
Sivasspor Karlo Lulic'in peşinde! Sivasspor Karlo Lulic'in peşinde! 14:37
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? 14:36
Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:36
Çebi'den flaş açıklama! "Sözleşme teklif ettik" Çebi'den flaş açıklama! "Sözleşme teklif ettik" 14:23