Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür paylaşımı

İspanya ligi ekiplerinden Sevilla ile Galatasaray'ın sıcak teması sürüyor. Sezon başından Brezilyalı stoper Marcao'yu Galatasaray'dan transfer eden Sevilla, sarı kırmızılı formayı giyen eski Brezilyalı Alex Telles transferinde de mutlu sona ulaştı. Son yıllarda Galatasaray'dan Sevilla takımına transfer olan Fernando ve Marcao'nun ardından Alex Telles imzayı atan 3. isim oldu. Bunun üzerine Sevilla kulübü sosyal medya hesabından 3 futbolcunun ismine kullanarak Galatasaray'a teşekküür mesajı yayınladı.