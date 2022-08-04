GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye için gündeme gelen isimlerden biri de Dries Mertens'ti...
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla, Napoli taraftarlarına veda etti.
Mertens yaptığı açıklamada, "Sevgili Napoli taraftarları, bugünün geleceğini biliyordum fakat bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Beni seven, beni destekleyen bu şehir her zaman kalbimde olacak" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Fransız basını, Belçikalı golcüyle ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.
Le 10 Sport, golcü arayışında olan Olympique Marsilya'nın Dries Mertens'i listesine aldığını yazdı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten bu yana İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 105 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...