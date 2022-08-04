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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı saatler kala transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, forvet hattı için Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i gündemine almıştı. Yıldız futbolcu için Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'nın da devrede olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 10:17 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 10:41
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye için gündeme gelen isimlerden biri de Dries Mertens'ti...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla, Napoli taraftarlarına veda etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Mertens yaptığı açıklamada, "Sevgili Napoli taraftarları, bugünün geleceğini biliyordum fakat bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Beni seven, beni destekleyen bu şehir her zaman kalbimde olacak" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Öte yandan Fransız basını, Belçikalı golcüyle ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Le 10 Sport, golcü arayışında olan Olympique Marsilya'nın Dries Mertens'i listesine aldığını yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

2013'ten bu yana İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Dries Mertens Marsilya yolunda!

Belçika Milli Takımı ile 105 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

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