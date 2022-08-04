Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Cimbom'da gündeme gelen son isim Evander olmuştu. Galatasaray, yıldız futbolcunun transferi için anlaşma sağladı. Peki yıldız futbolcu için ne kadar bonservis ödenecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 08:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 09:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Aslan'ın patlattığı transfer bombalarında etkin rol oynayan Timur, transferi kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

TEKLİF 6.5 MİLYON EURO

Brezilya basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Evander için ödeyeceği rakam duyuruldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Haberde sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Transferin başlarında Danimarka temsilcisinin 10 milyon Euro talep ettiği de gelen iddialar arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

2019'dan bu yana Danimarka ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha da G.Saray'da oynamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Bu kozu kullanmak isteyen Aslan, Evander'e yıllık 1.5 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

24 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Evander Brezilya A Milli Takımı'nda hiç forma giymedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor
Cimbom'a Juventus'tan stoper! Maliyeti belli oldu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe neden vazgeçti? O ayrıntı ortaya çıktı! F.Bahçe neden vazgeçti? O ayrıntı ortaya çıktı! 09:46
F.Bahçe - Slovacko maçı saat kaçta? F.Bahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 09:38
Cornelius'tan flaş Kopenhag yorumu Cornelius'tan flaş Kopenhag yorumu 09:32
Mert Çetin'e Kartal pençesi! İşte yapılacak teklif Mert Çetin'e Kartal pençesi! İşte yapılacak teklif 09:27
Zeki Yavru'nun yeni adresi Samsunspor! Zeki Yavru'nun yeni adresi Samsunspor! 09:02
Yeni Bolt dünya rekoru kırdı! Yeni Bolt dünya rekoru kırdı! 08:45
Daha Eski
G.Saray transferi bitirdi! Bonservis... G.Saray transferi bitirdi! Bonservis... 08:39
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 08:25
F.Bahçeli yıldız için fiyat yükselttiler! İşte o rakam F.Bahçeli yıldız için fiyat yükselttiler! İşte o rakam 08:08
İrfan Can Fener’de İrfan Can Fener’de 01:03
Fenerbahçe'nin Dembele aşkı Fenerbahçe'nin Dembele aşkı 01:02
F.Bahçe'den Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli 00:25