GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Evander'i bitirdi! Bonservis...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Okan Buruk'un, 'Kulübün bonservis talebi çok yüksek' dediği Midtjylland forması giyen Brezilyalı orta sahada Erden Timur devreye girdi.
Aslan'ın patlattığı transfer bombalarında etkin rol oynayan Timur, transferi kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
TEKLİF 6.5 MİLYON EURO
Brezilya basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Evander için ödeyeceği rakam duyuruldu.
Haberde sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Transferin başlarında Danimarka temsilcisinin 10 milyon Euro talep ettiği de gelen iddialar arasında.
2019'dan bu yana Danimarka ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha da G.Saray'da oynamak istiyor.
Bu kozu kullanmak isteyen Aslan, Evander'e yıllık 1.5 milyon euro teklif etti.
24 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynuyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar bulunuyor.
Midtjylland Evander için 2.5 milyon Euro bonservis ödemişti.