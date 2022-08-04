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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim Başakşehir forması giyen Berkay Özcan olmuştu. Yıldız futbolcunun Berkan Kutlu ile takas edileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 12:30
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Sarı-kırmızılılar kesenin ağzını açarken, Başakşehir'e geçtiğimiz sezon Alanyaspor 'dan 4 milyon Euro'ya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon Euro daha bonservis ücreti önerildiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

SOSYAL MEDYA'DAN ÇIKARDI
Şu an için Başakşehir cephesinden bu teklife de olumlu bir yanıt gelmediği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Ancak adı takasta kullanılan Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sosyal medya hesaplarındaki profillerinden Galatasaray'la ilgili ibareleri çıkarması, olası bir ayrılığın çok yakın olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Kulübe yakın kaynaklar, Okan Buruk'un Berkan'ı da kadrosunda tutmak istediğini belirtiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Ancak yönetimin, genç oyuncuyu transfer çalışmalarında kullanmaya devam edeceği, gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt ise bu konu hakkında aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

"G.SARAY'IN BERKAY'A İLGİSİ DOĞRU"

Asbaşkan Eröğüt ise, "Berkay özcan'a ilgi olduğu doğru ancak biz Berkay için takas kabul etmiyoruz. Zaten bizim kadromuz tam. Eğer alırsak santrfor transferi yapmak istiyoruz". dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

Berkay Özcan, 15 Şubat 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

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