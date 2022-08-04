GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon kadrosunda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon kadrosunda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan.
Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini, Galatasaray Yönetimi'nden ısrarla talep eden Okan hocanın isteği üzerine pazarlıklar başladı.
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Ancak bu sözlerden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme yapıldı.