GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ Başakşehir'den Berkay Özcan ve Berkan Kutlu açıklaması!

"G.SARAY'IN BERKAY'A İLGİSİ DOĞRU"



Asbaşkan Eröğüt ise, "Berkay özcan'a ilgi olduğu doğru ancak biz Berkay için takas kabul etmiyoruz. Zaten bizim kadromuz tam. Eğer alırsak santrfor transferi yapmak istiyoruz". dedi.