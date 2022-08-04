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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'yı liste başına aldı. Arsenal ile anlaşma sağlayan yönetim, yıldız orta sahanın transferi için Fernando Muslera’yı devreye soktu. Uruguaylı file bekçisi, vatandaşı Torreira'yı ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Cimbom'da öncelik ise orta saha takviyesi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Orta sahaya Oliveira ve Midtsjö'yü alan G.Saray, uzun süredir beklediği 6 numara transferinde de mutlu sona çok yakın.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Bombayı patlatmak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira için Arsenal'le 5 milyon euro karşılığında el sıkıştı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Ayrıca 1.5 milyon euro bonus ödenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Kulübünü ikna eden Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için de tanıdık bir ismi devreye soktu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torreira için mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Uruguaylı kaptan, hem kulüp hem de şehir hakkında olumlu bilgiler vererek Lucas Torreira'yı ikna etmeye uğraşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Galatasaray'ın ilgisine sıcak baksa da henüz olumlu yanıt vermedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Kısa süre içerisinde cevap beklenen tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan yılda 3 milyon euro kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Uruguaylı yıldız için Valencia'nın da devrede olduğu konuşuluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Gattuso'nun çalıştırdığı İspanyol ekibi, 26 yaşındaki Lucas Torreira'nın yanı sıra Arthur Melo'yla ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Juventus'la anlaşma sağlanırsa Torreira transferinde devreden çıkılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Menajer iddiası Torreira transferinin son aşamasında ortaya son anda bir menajerin çıktığı iddia edildi. Bu ismin D'Avila olduğu iddia ediliyor. Ancak her şeye rağmen bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcanıyor.

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