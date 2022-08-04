GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera devrede! Lucas Torreira'yı ikna ediyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Cimbom'da öncelik ise orta saha takviyesi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Cimbom'da öncelik ise orta saha takviyesi.
Bombayı patlatmak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira için Arsenal'le 5 milyon euro karşılığında el sıkıştı
Ayrıca 1.5 milyon euro bonus ödenecek.
Kulübünü ikna eden Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için de tanıdık bir ismi devreye soktu.
Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torreira için mesai harcıyor.
Uruguaylı kaptan, hem kulüp hem de şehir hakkında olumlu bilgiler vererek Lucas Torreira'yı ikna etmeye uğraşıyor.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Galatasaray'ın ilgisine sıcak baksa da henüz olumlu yanıt vermedi.
Kısa süre içerisinde cevap beklenen tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan yılda 3 milyon euro kazanacak.
Sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alacak.
Uruguaylı yıldız için Valencia'nın da devrede olduğu konuşuluyor.
Gattuso'nun çalıştırdığı İspanyol ekibi, 26 yaşındaki Lucas Torreira'nın yanı sıra Arthur Melo'yla ilgileniyor.
25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Juventus'la anlaşma sağlanırsa Torreira transferinde devreden çıkılacak.
Menajer iddiası Torreira transferinin son aşamasında ortaya son anda bir menajerin çıktığı iddia edildi. Bu ismin D'Avila olduğu iddia ediliyor. Ancak her şeye rağmen bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcanıyor.