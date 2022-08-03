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Son aday Ndombele

Galatasaray'ın orta saha adayları arasına Tottenham'dan Tanguy Ndombele de eklendi. Sky Sports'ta yer alan haberde; Tottenham'da kadroda düşünülmeyen ve kendisine bu yaz transfer döneminde kulüp bulması söyleyen 25 yaşındaki futbolcunun, bir sonraki durağının Galatasaray olabileceği aktarıldı. Fransız futbolcuyla Tudor'un çalıştırdığı Marsilya'nın da ilgilendiği duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Son aday Ndombele
Galatasaray'ın orta saha adayları arasına Tottenham'dan Tanguy Ndombele de eklendi. Sky Sports'ta yer alan haberde; Tottenham'da kadroda düşünülmeyen ve kendisine bu yaz transfer döneminde kulüp bulması söyleyen 25 yaşındaki futbolcunun, bir sonraki durağının Galatasaray olabileceği aktarıldı. Fransız futbolcuyla Tudor'un çalıştırdığı Marsilya'nın da ilgilendiği duyuruldu.
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