Şampiyonluk için geldim

Galatasaray'ın Alkmaar'dan renklerine kattığı Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi. 28 yaşındaki yaptığı açıklamada, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Alkmaar'dan renklerine kattığı Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi. 28 yaşındaki yaptığı açıklamada, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim" ifadelerini kullandı.