Haberler Galatasaray Nelsson’a talip çıktı

Nelsson’a talip çıktı

Bremer'ı Juventus'a 41 milyon euro'ya satan Torino, Victor Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çaldı. 10 milyon euro teklif etti. Kısa süre önce Marcao'yu bonuslar dahil 15 milyon euro'ya Sevilla'ya satan sarı-kırmızılı yönetim ise bu rakamı az buldu. Elleri pazarlık konusunda güçlenen sarı-kırmızılı yöneticiler Nelsson için 20 milyon euro alt limit koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Nelsson’a talip çıktı
Bremer'ı Juventus'a 41 milyon euro'ya satan Torino, Victor Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çaldı. 10 milyon euro teklif etti. Kısa süre önce Marcao'yu bonuslar dahil 15 milyon euro'ya Sevilla'ya satan sarı-kırmızılı yönetim ise bu rakamı az buldu. Elleri pazarlık konusunda güçlenen sarı-kırmızılı yöneticiler Nelsson için 20 milyon euro alt limit koydu.
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