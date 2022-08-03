Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Galatasaray'da tüm gözler Lucas Torreira'da...
Galatasaray'da tüm gözler Lucas Torreira'da...
Son olarak Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar şimdi de Urugaylı ön liberonun transferini bitirmek için kolları sıvadı.
Bu operasyon için yönetimin 10 gündür büyük uğraş verdiği belirtilirken Arsenal ile el sıkışıldığı ortaya çıktı.
Galatasaray, Torreira için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonus ödeyecek.
Başarılı futbolcuyu, Sampdoria'dan 28.6 milyon euro'ya transfer eden Arsenal, geçen sezon Fiorentina'ya kiralamıştı.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Bir yıl sözleşmesi kalan ve bu sezon da kadroda düşünülmeyen Torreira, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken şimdi 26 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt bekleniyor.
Torreira'nın Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro ücret istediği, yöneticilerin ise 2.5 milyon euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
Öte yandan Fernando Muslera'nın da Galatasaray'a gelmeye ikna etmek için vatandaşını ikna etmek için devrede olduğu da gelen haberler arasında...
EN DEĞERLİSİ
Lucas Torreira'nın güncel Transfermark değeri 20 milyon euro...
Uruguaylı yıldız, gelmesi halinde Galatasaray, Süper Lig'in en değerli orta saha oyuncusunun sahibi olacak.
KİM GİDECEK?
Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından Lucas Torreira'yı da kadrosuna katarak halkayı tamamlamak istiyor.
Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Cicaldau orta sahasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, Torreira'nın da gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynayacak ve 3 eski oyuncudan ikisi gönderilecek.
Geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıkan Torreira, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Hırsı ve mücadelesiyle bilinen 1.66 boyundaki yıldız futbolcu, kariyeri boyunca 289 maça çıkarken 23 gol attı, 12 de asist yaptı.
Torreira'ya İtalyan takımlarının da ilgili bulunuyor.