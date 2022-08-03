Haberler Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken Galatasaraylı taraftarlar dört gözle KAP müjdesini bekliyor. Sarı-kırmızılıların, Lucas Torreira için Arsenal ile el sıkıştığı belirtilirken şimdi 'Küçük Pitbull' lakaplı futbolcunun yanıtı bekleniyor. Galatasaray'ın yıllık 2.5 milyon euro ücret teklif ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Galatasaray'da tüm gözler Lucas Torreira'da...

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Son olarak Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar şimdi de Urugaylı ön liberonun transferini bitirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Bu operasyon için yönetimin 10 gündür büyük uğraş verdiği belirtilirken Arsenal ile el sıkışıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Galatasaray, Torreira için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonus ödeyecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Başarılı futbolcuyu, Sampdoria'dan 28.6 milyon euro'ya transfer eden Arsenal, geçen sezon Fiorentina'ya kiralamıştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Bir yıl sözleşmesi kalan ve bu sezon da kadroda düşünülmeyen Torreira, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken şimdi 26 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt bekleniyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Torreira'nın Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro ücret istediği, yöneticilerin ise 2.5 milyon euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Öte yandan Fernando Muslera'nın da Galatasaray'a gelmeye ikna etmek için vatandaşını ikna etmek için devrede olduğu da gelen haberler arasında...

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

EN DEĞERLİSİ

Lucas Torreira'nın güncel Transfermark değeri 20 milyon euro...

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Uruguaylı yıldız, gelmesi halinde Galatasaray, Süper Lig'in en değerli orta saha oyuncusunun sahibi olacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

KİM GİDECEK?

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından Lucas Torreira'yı da kadrosuna katarak halkayı tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Cicaldau orta sahasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, Torreira'nın da gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynayacak ve 3 eski oyuncudan ikisi gönderilecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıkan Torreira, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Hırsı ve mücadelesiyle bilinen 1.66 boyundaki yıldız futbolcu, kariyeri boyunca 289 maça çıkarken 23 gol attı, 12 de asist yaptı.

Galatasaray'da Lucas Torreira heyecanı!

Torreira'ya İtalyan takımlarının da ilgili bulunuyor.

DİĞER
Sanatçıların yeni korkulu rüyası! Ece Seçkin ile Uzi isyan etti!
Guetemalalı orkestra şefinden genç öğrencisine taciz! İtiraf gibi mesajlar ortaya çıktı
Midtsjö transferinin perde arkası ortaya çıktı!
Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Midtsjö transferinin perde arkası ortaya çıktı!
Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kardeşlik için
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, hangi illerde konut yapılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:43
Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... 00:42
Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! 00:41
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 00:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 00:35
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 00:34
Daha Eski
TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... 00:34
Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi 00:33
Aslan bu 'Sefer' çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mohamed... Aslan bu 'Sefer' çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mohamed... 00:32
Trabzonspor'a yıldız stoper Trabzonspor'a yıldız stoper 00:31
Cimbom'dan Larsson bombası! Cimbom'dan Larsson bombası! 00:30
Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens 00:30