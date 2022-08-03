GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Galatasaray, forvet hattını daha önce Benfica forması giyen Haris Seferovic ile güçlendirmişti.
Galatasaray, forvet hattını daha önce Benfica forması giyen Haris Seferovic ile güçlendirmişti.
Mevcut kadrodan Diagne ve Mostafa Mohammed'in ayrılıkları sonrası, elinde sadece Bafetimbi Gomis ile yeni transfer Haris Seferovic bulunan Galatasaray, adından çok söz ettirecek bir ismi kadrosuna eklemek istiyor.
Şu anda serbest statüde bulunan oyuncu ile Serie A ekiplerinden Juventus ilgisini sürdürüyor.
TRABZONSPOR'UN DA RADARINDA
Napoli forması giyen 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için daha önce Trabzonspor'un da adı geçmişti.
Bordo-Mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada Mertens'in maaşının yüksek oluşundan bahsetmişti.
5 MİLYON EURO İSTİYOR
Kadrosuna muhakkak yıldız bir isim ile seviye atlatmak isteyen Galatasaray yönetimi, Mertens ile yaptıkları ilk görüşmede golcü oyuncunun 5 milyon euro garanti ücret talep ettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın ise Dries Mertens'e yaptığı maaş teklifi 3.5 milyon euro olarak aktarıldı.
Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve Mertens ile maaş pazarlıklarının sürdüğü belirtildi.
BU SEZON 37 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Napoli 'de daha çok oyuna sonradan dahil olan Mertens, 37 maçta 13 gol 2 asistlik skor katkısı verdi.
9 sezondur Napoli formasını başarıyla terleten Belçikalı yıldız, Napoli formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 397 maçta 148 gol attı.
MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Gent takımında başladı.
Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu.
2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci liginde En Büyük Yetenekli ödülü aldı.
2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı. n 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldu. PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.
1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.