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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seferovic'in ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak isteyen Cimbom'da gündeme Napoli'den ayrılan Mertens geldi. Yıldız futbolcunun istediği yıllık ücret ise şoke etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:09
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Galatasaray, forvet hattını daha önce Benfica forması giyen Haris Seferovic ile güçlendirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Mevcut kadrodan Diagne ve Mostafa Mohammed'in ayrılıkları sonrası, elinde sadece Bafetimbi Gomis ile yeni transfer Haris Seferovic bulunan Galatasaray, adından çok söz ettirecek bir ismi kadrosuna eklemek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Cimbom, gündemine Belçikalı milli oyuncu Dries Mertens'i aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Şu anda serbest statüde bulunan oyuncu ile Serie A ekiplerinden Juventus ilgisini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

TRABZONSPOR'UN DA RADARINDA

Napoli forması giyen 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için daha önce Trabzonspor'un da adı geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Bordo-Mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada Mertens'in maaşının yüksek oluşundan bahsetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

5 MİLYON EURO İSTİYOR

Kadrosuna muhakkak yıldız bir isim ile seviye atlatmak isteyen Galatasaray yönetimi, Mertens ile yaptıkları ilk görüşmede golcü oyuncunun 5 milyon euro garanti ücret talep ettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Galatasaray'ın ise Dries Mertens'e yaptığı maaş teklifi 3.5 milyon euro olarak aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve Mertens ile maaş pazarlıklarının sürdüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

BU SEZON 37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Napoli 'de daha çok oyuna sonradan dahil olan Mertens, 37 maçta 13 gol 2 asistlik skor katkısı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

9 sezondur Napoli formasını başarıyla terleten Belçikalı yıldız, Napoli formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 397 maçta 148 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Gent takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci liginde En Büyük Yetenekli ödülü aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı. n 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldu. PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mertens'in maaş talebi şoke etti

1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.

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