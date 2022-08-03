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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Justin Kluivert için masada... İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

İddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Justin Kluivert ismi gündeme gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Roma ile Galatasaray arasında Justin Kluivert transferi için temaslar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Hollandalı kanat için 12 milyon euro talep edince Aslan beklemeye geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euro'luk bütçe ayırmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Roma'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun peşinde, geçen yıl kiralık oynadığı Nice de bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?

5 Mayıs 1999 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Profesyonel futbol kariyerine AFC Amsterdam altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

2017'de Ajax A takımına yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

2018'de Ajax'tan İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Leipzig ve Nice'te kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

1.72 cm boyundaki Kluivert, iki ayağını da etkili olarak kullanabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu forvet hattında da görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro...

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