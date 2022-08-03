GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Justin Kluivert için ısrarını sürdürüyor!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor.
İddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Justin Kluivert ismi gündeme gelmişti.
Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
Roma ile Galatasaray arasında Justin Kluivert transferi için temaslar devam ediyor.
İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Hollandalı kanat için 12 milyon euro talep edince Aslan beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euro'luk bütçe ayırmış durumda.
Roma'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun peşinde, geçen yıl kiralık oynadığı Nice de bulunuyor.
JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?
5 Mayıs 1999 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine AFC Amsterdam altyapısında başladı.
2017'de Ajax A takımına yükseldi.
2018'de Ajax'tan İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu.
Leipzig ve Nice'te kiralık olarak forma giydi.
1.72 cm boyundaki Kluivert, iki ayağını da etkili olarak kullanabiliyor.
Sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu forvet hattında da görev yapıyor.
Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro...
Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.