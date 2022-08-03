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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılardan ayrılması gündeme gelen Berkan Kutlu'dan da sürpriz bir hareket geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:22
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da, transfer çalışmaları hızlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Sarı-kırmızılılar, son olarak orta sahaya Fredrik Midtsjö takviyesi yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Adı eski kulübü Alanyaspor'la da anılan Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Berkan Kutlu sosyal medya hesabının profilini değiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Milli oyuncu Galatasaray ifadesini sildi ve fotoğrafını güncelledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

2018'de Sion altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan flaş hamle! Galatasaray'ı sildi

Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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