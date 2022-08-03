GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok? İşte cevabı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois sakatlığı nedeniyle Fiorentina ile oynanan hazırlık maçına devam edememişti.
Hazırlık kampının son gününde oynanan karşılaşmada İtalya Serie A ekibi Fioerentina ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois'in sakatlığı moralleri altüst etmişti.
AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden, yeni transfer Leo Dubois'in yaşadığı sakatlığa ilişkin olarak açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada;
"Futbol takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampının son günlerinde İtalyan ekibi Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen futbolcumuz Leo Dubois'in sağlık durumu belli oldu.
Sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden futbolcumuz Dubois'in Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir.
Fransız futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
KAÇ HAFTA YOK?
Fransız futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İŞTE DUBOIS'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
ANTALYASPOR
GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR
TRABZONSPOR
Dubois'nın tedavisinin 4 hafta sürmesi halinde Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
LEO DUBOIS KİMDİR?
Leo Dubois 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi.Futbola ülkesinde başlayan Dubois profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında Nantes formasıyla başladı.Sağ bek mevkiinde oynayan Fransız futbolcu 5 sezon Nantes forması giydi.
Nantes kariyerinden sonra 2018 sezonunda Lyon'a transfer olan Dubois Fransa Milli takımının formasınıda 13 kez giymiştir.
Leo Dubois kulüp bazında oynadığı 236 maçta 9 gol atma başarısı göstermiştir.Dubois 2022/2023 sezonunda Galatasaray forması giyecek.