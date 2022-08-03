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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok? İşte cevabı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Dubois şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcu işe ilgili yaptığı açıklamada alt adelesinde 2. Derece yırtık olduğunu duyurdu. Peki Cimbom'un yeni yıldızı ne kadar sahalardan uzak kalacak? İşte yanıtı...(fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:40
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois sakatlığı nedeniyle Fiorentina ile oynanan hazırlık maçına devam edememişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Hazırlık kampının son gününde oynanan karşılaşmada İtalya Serie A ekibi Fioerentina ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois'in sakatlığı moralleri altüst etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden, yeni transfer Leo Dubois'in yaşadığı sakatlığa ilişkin olarak açıklama yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Yapılan açıklamada;

"Futbol takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampının son günlerinde İtalyan ekibi Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen futbolcumuz Leo Dubois'in sağlık durumu belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden futbolcumuz Dubois'in Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Fransız futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

KAÇ HAFTA YOK?

Fransız futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

İŞTE DUBOIS'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

ANTALYASPOR

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

GİRESUNSPOR

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

ÜMRANİYESPOR

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

TRABZONSPOR

Dubois'nın tedavisinin 4 hafta sürmesi halinde Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

LEO DUBOIS KİMDİR?

Leo Dubois 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi.Futbola ülkesinde başlayan Dubois profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında Nantes formasıyla başladı.Sağ bek mevkiinde oynayan Fransız futbolcu 5 sezon Nantes forması giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Nantes kariyerinden sonra 2018 sezonunda Lyon'a transfer olan Dubois Fransa Milli takımının formasınıda 13 kez giymiştir.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois kaç hafta yok! İşte cevabı

Leo Dubois kulüp bazında oynadığı 236 maçta 9 gol atma başarısı göstermiştir.Dubois 2022/2023 sezonunda Galatasaray forması giyecek.

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