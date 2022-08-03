Berkay formülü

Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'la ilgilendiği öğrenildi. Yönetimcilerin, 24 yaşındaki orta saha için turuncu-lacivertli takıma, takas önerisinin yanı sıra bir miktar para teklif etmeyi planladığı ifade edildi. Geçen sezon Başakşehir oyun planının ana parçalarından olan Berkay Özcan, çıktığı 36 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'la ilgilendiği öğrenildi. Yönetimcilerin, 24 yaşındaki orta saha için turuncu-lacivertli takıma, takas önerisinin yanı sıra bir miktar para teklif etmeyi planladığı ifade edildi. Geçen sezon Başakşehir oyun planının ana parçalarından olan Berkay Özcan, çıktığı 36 maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.