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Ben de anlamadım

Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Patrick van Aanholt, yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3'e girer. Her zaman en üst seviyede mücadele eder. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz" dedi. Geçen sezon Avrupa'da alınan başarılı sonuçların lige yansımamasıyla ilgili, "Avrupa'daki performansı ligde de sergilemeye çalıştık. Fakat aradaki fark nerden kaynaklanıyor; bunu açıklayamıyorum" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Ben de anlamadım
Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Patrick van Aanholt, yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3'e girer. Her zaman en üst seviyede mücadele eder. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz" dedi. Geçen sezon Avrupa'da alınan başarılı sonuçların lige yansımamasıyla ilgili, "Avrupa'daki performansı ligde de sergilemeye çalıştık. Fakat aradaki fark nerden kaynaklanıyor; bunu açıklayamıyorum" diye konuştu.
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