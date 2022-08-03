Ben de anlamadım

Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Patrick van Aanholt, yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3'e girer. Her zaman en üst seviyede mücadele eder. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz" dedi. Geçen sezon Avrupa'da alınan başarılı sonuçların lige yansımamasıyla ilgili, "Avrupa'daki performansı ligde de sergilemeye çalıştık. Fakat aradaki fark nerden kaynaklanıyor; bunu açıklayamıyorum" diye konuştu.
Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Patrick van Aanholt, yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3'e girer. Her zaman en üst seviyede mücadele eder. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz" dedi. Geçen sezon Avrupa'da alınan başarılı sonuçların lige yansımamasıyla ilgili, "Avrupa'daki performansı ligde de sergilemeye çalıştık. Fakat aradaki fark nerden kaynaklanıyor; bunu açıklayamıyorum" diye konuştu.