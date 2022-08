Taylan mı Midtsjö mü?

Galatasaray'ın yeni ön liberosu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi. Artık sadece detaylar bekleniyor. Norveçli oyuncunun transferi taraftarları oldukça memnun ederken oyuncunun performansı merakla bekleniyor. Midtsjö aslında tam bir ön libero (6 numara) değil daha çok box to box oynayan (8 numara) bir oyuncu... Norveçli oyuncu kariyerinde 209 maçta 8 numara oynarken, 71 maçta 6 numara olarak sahaya çıktı. Bu durumda Midtsjö'nün Taylan'ın alternatifi mi olacak Sergio Oliveira'nın mı; zaman gösterecek. Ama Midtsjö'nün rakamlarının Taylan'a göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.



ÇOK KARARLI BİR FUTBOLCU

Galatasaray'ın müstakbel transferi Fredrik Midtsjö, İstanbul'a gelirken kısa süre içinde takıma dahil olması bekleniyor. Herkesin aklında ise Galatasaray'a uyum sağlayıp sağlayamayacağı... Bu konuda Hollandalı gazetecilerin, Midtsjö'ye güveni tam... 27 yaşındaki ön liberonun sahada 'Her zaman her şeyini veren çok kararlı bir oyuncu' olduğunu belirten gazeteciler, "Onundan çok memnun kalacaksınız. Rakipleri için çok sıkıntı çıkaran işler yapacak. Her zaman topu doğru yere atacak. Çok gol atmayacak belki ama başkalarının gol atmasını sağlayacak" ifadesini kullandı.



BURUK'LA YENİ SAYFA AÇTIK

Bu sezon forması tehlikede olan Taylan Antalyalı, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve geçen sezonu taraftarlara unutturmak istediklerini söyledi. Okan Buruk'la yeni bir döneme girdiklerini belirten Taylan, "Bence onla yeni bir sayfa açtık. Okan hoca ile birlikte bu sezon amaçladığımız hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Sezonun ilk maçından son maçına kadar aynı konsantrasyonla birlikte şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Sarı-kırmızılı taraftarlardan bu sezon destek beklediklerini de ifade eden Taylan Antalyalı, "Taraftalar kötü giden geçen sezonda bize inanılmaz destek verdiler. Onlar da çok yıprandı. Biz de çok üzüldük. Kesinlikle bir daha öyle bir sezon yaşanmayacağını düşünüyorum. O yüzden baştan çok sıkı tutuyoruz. Onların daha fazla desteğini bekleyerek umarım mutlu sona ulaşacağız. Onların desteklerine her zaman ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.