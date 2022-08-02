Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, bir süredir Olimpiu Morutan'ın gönderilmesi için uğraşıyordu.
Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olmasına karşın Morutan, isteneni verememişti.
Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, bir süredir Olimpiu Morutan'ın gönderilmesi için uğraşıyordu.
Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olmasına karşın Morutan, isteneni verememişti.
Morutan'ın özellikle dil problemi, takım içinde sorun yaratıyordu.
Olimpiu Morutan'ın sadece Rumence konuşması, genç oyuncunun gelişimini etkiliyordu.
Bununla beraber Morutan için Ankaragücü ve Sivasspor iddiaları gündeme gelmişti.
Rumen basını, konuya ilişkin flaş bir haberi okuyucularına aktardı.
MORUTAN İTALYA'YA GİDİYOR
Menajer Ioan Becali, Morutan'ı İtalya Serie B takımı Pisa'ya gönderiyor.
Rumen futbol adamı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada oyuncusunun acilen, yeni takımında kavuşması gerektiğini ifade etti.
İşte Ioan Becali'nin konuya ilişkin o açıklamaları;
"Olimpiu Morutan'ın durumunu çözmek için acilen İtalya'ya gidiyorum.
Kesin bir transfer değil, kiralık olacak.
İşler neredeyse sona geldi. Umarım son düzlükte sorun olmaz. Onun sürekli oynaması çok önemli.
İtalya'ya gidiyorum ve umarım belgeleri mümkün olduğunca çabuk imzalayabiliriz.
Çünkü oyuncunun sakinleşmesi ve nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor."