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Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yollarını ayırmayı planladığı Olimpiu Morutan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rumen basınında yer alan bilgilere göre menajer Ioan Becali, oyuncunun Pisa transferini tamamlaması için İtalya'ya gitti. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 16:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 16:29
Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Morutan'ın özellikle dil problemi, takım içinde sorun yaratıyordu.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Olimpiu Morutan'ın sadece Rumence konuşması, genç oyuncunun gelişimini etkiliyordu.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Bununla beraber Morutan için Ankaragücü ve Sivasspor iddiaları gündeme gelmişti.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Rumen basını, konuya ilişkin flaş bir haberi okuyucularına aktardı.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

MORUTAN İTALYA'YA GİDİYOR
Menajer Ioan Becali, Morutan'ı İtalya Serie B takımı Pisa'ya gönderiyor.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Rumen futbol adamı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada oyuncusunun acilen, yeni takımında kavuşması gerektiğini ifade etti.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

İşte Ioan Becali'nin konuya ilişkin o açıklamaları;

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

"Olimpiu Morutan'ın durumunu çözmek için acilen İtalya'ya gidiyorum.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Kesin bir transfer değil, kiralık olacak.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

İşler neredeyse sona geldi. Umarım son düzlükte sorun olmaz. Onun sürekli oynaması çok önemli.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

İtalya'ya gidiyorum ve umarım belgeleri mümkün olduğunca çabuk imzalayabiliriz.

Galatasaraylı Olimipu Morutan İtalya'ya transfer oluyor! Pisa...

Çünkü oyuncunun sakinleşmesi ve nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor."

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