Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Seferovıc'ın arkasına bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da şu anda iki isim ön plana çıkmış durumda.
Seferovıc'ın arkasına bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da şu anda iki isim ön plana çıkmış durumda.
Fransız basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois'nın ardından Lyon'dan ikinci transferini gerçekleştirebilir.
Haberde, Galatasaray'ın Fransız ekibinde gözden düşen Tino Kadawere ile ilgilendiği ve bu transferin bitebileceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar ve Lyon'un Dubois'nın transferi sırasında dostane ilişkiler kurduğu, Zimbabweli forvetin yeni adresinin İstanbul olabileceği belirtildi.
Kedawere 2020-21 sezonunun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Sarı-Kırmızılılar'ın o dönem yüksek maliyet nedeniyle kadrosuna katamadığı 26 yaşındaki forvet 12 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olmuştu.
İtalyan basınına göre ise Cimbom'un gündemindeki forvet Christian Kouame.
Spezia, Nantes ve Cremonese ile birlikte Galatasaray'ın da Fiorertina formasını giyen Fildişili yıldızı transfer etmek için çalışmaları var.
Sarı-Kırmızılılar'ın Kouame'yi kiralamak için İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı da belirtiliyor.
CHRISTIAN KOUAME KİMDİR?
6 Aralık 1997 tarihinde doğan Kouame, Fildişi Sahili doğumlu.
Santrfor mevkinde forma giyen futbolcu, 1.85 boyunda.
Fiorentina forması giyen Kouame, milli takım formasını 14 maçta giydi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Fiorentina Genoa'dan transfer ederken 11 milyon Euro ödedi.
Serie A'da toplam 89 maça çıkarken 11 gol attı. (Takvim)