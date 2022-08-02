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Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Galatasaray'da Seferovic'in hazırlık maçlarında gösterdiği performans büyük beğeni toplarken, sarı kırmızılılar yıldız golcünün arkasına bir isim daha getirmek istiyor. Buna göre adaylar belirlenirken öne çıkan isim Lyon'un yıldızı oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Seferovıc'ın arkasına bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da şu anda iki isim ön plana çıkmış durumda.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Fransız basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois'nın ardından Lyon'dan ikinci transferini gerçekleştirebilir.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Haberde, Galatasaray'ın Fransız ekibinde gözden düşen Tino Kadawere ile ilgilendiği ve bu transferin bitebileceği belirtildi.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Sarı-Kırmızılılar ve Lyon'un Dubois'nın transferi sırasında dostane ilişkiler kurduğu, Zimbabweli forvetin yeni adresinin İstanbul olabileceği belirtildi.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Kedawere 2020-21 sezonunun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Sarı-Kırmızılılar'ın o dönem yüksek maliyet nedeniyle kadrosuna katamadığı 26 yaşındaki forvet 12 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olmuştu.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

İtalyan basınına göre ise Cimbom'un gündemindeki forvet Christian Kouame.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Spezia, Nantes ve Cremonese ile birlikte Galatasaray'ın da Fiorertina formasını giyen Fildişili yıldızı transfer etmek için çalışmaları var.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Sarı-Kırmızılılar'ın Kouame'yi kiralamak için İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı da belirtiliyor.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

CHRISTIAN KOUAME KİMDİR?

6 Aralık 1997 tarihinde doğan Kouame, Fildişi Sahili doğumlu.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Santrfor mevkinde forma giyen futbolcu, 1.85 boyunda.

Galatasaray'da forvete iki aday! Seferovic'in yanına...

Fiorentina forması giyen Kouame, milli takım formasını 14 maçta giydi.

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