Galatasaray Seferovic transferinden çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mostafa Mohamed...

Grasshopper ile sadece 3 maça çıkan Haris Seferovic, 2010 yılında yolunu İtalya'ya çevirip Fiorentina'ya transfer oldu. İlk sezonunda forma giydiği takımda sadece 8 maça çıkarken, daha sonrasında ise kiralık olarak Neuchatel Xamax'a gönderildi. Burada 10 maça çıkıp 2 gol attı. Sonraki yıllarda ise ilk olarak Lecce'ye gidip 5 gol atarken, 2013 yılında ise Novara'ya gönderildi. Novara ile 18 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.