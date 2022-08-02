Galatasaray Seferovic transferinden çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mostafa Mohamed...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic transferinden bir hayli umutlu. Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla çıktığı hazırlık maçlarında gol ve asist üretirken, hem teknik heyetin hem de camianın yüzünü güldürmeyi başardı. Öte yandan Haris Seferovic, şimdiden eski golcüler Radamel Falcao, Diagne ve Mostafa Mohamed'i unutturdu. İşte detaylar...
İsviçreli yıldız hazırlık maçlarındaki performansıyla doğru tercih olduğunu ortaya koydu.
Kasımpaşa ve Salernitana maçlarında birer gol atarken, son olarak Fiorentina karşılaşmasında da iki asist yaparak dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki İsviçreli forvet Seferovic, lider yönüyle de farkını gösterdi.
Benfica'dan 1 milyon euroya kiralanan ve satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olan Seferovic, sarı-kırmızılı takımdan bu sezon 2.3 milyon euro yıllık garanti ücret alacak.
Haris Seferovic'in takıma yeni katılmasına rağmen ortaya koyduğu üst düzey performans, forvet transferinde bu kez çok doğru bir hamle yapıldığını gözler önüne serdi.
Bu durum sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray son üç yılda Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'i büyük umutlarla kadrosuna katarken hayal kırıklığına uğramıştı.
Beklentilere yanıt veremeyen bu oyuncularla bir bir yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic'te hedefi 12'den vurdu.
İsviçreli yıldız ekonomik açıdan transfer koşullarıyla da iyi seçim olduğunu gösterdi.
Galatasaray, Avrupa çapında tanınan bir oyuncu olan yıldız golcünün bonservisini sezon sonunda sadece 2.5 milyon euro ödeyerek Benfica'dan satın alabilecek.
HARIS SEFEROVIC KİMDİR? 22 Şubat 1992 tarihinde dünyaya geldi.
Haris Seferovic, futbol kariyerine ilk olarak 1999 yılında Sursee takımında başladı. 5 sezon boyunca yerel takımında mücadele ettiği takımından 2004 yılında ayrıldı ve Luzern takımının alt yapısına geçiş yaptı.
Grasshopper ile sadece 3 maça çıkan Haris Seferovic, 2010 yılında yolunu İtalya'ya çevirip Fiorentina'ya transfer oldu. İlk sezonunda forma giydiği takımda sadece 8 maça çıkarken, daha sonrasında ise kiralık olarak Neuchatel Xamax'a gönderildi. Burada 10 maça çıkıp 2 gol attı. Sonraki yıllarda ise ilk olarak Lecce'ye gidip 5 gol atarken, 2013 yılında ise Novara'ya gönderildi. Novara ile 18 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.
2013 yılında Real Sociedad ile anlaşan Haris Seferovic, 3 Milyon Euro'ya transfer olurken, 3 yıllıkta sözleşme imzaladı. Bir sezon forma giydiği takımda, 24 maça çıkıp 2 gol attı.
2014-2015 sezonu öncesinde ise tecrübeli futbolcu, Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a 3,2 Milyon Euro'ya transfer oldu. İlk sezonunda takımı ile 24 maça çıkıp 11 gol atarken, 2015-2016 sezonunda 33 maçta şans bulup 4 kez fileleri havalandırdı. 2017 yılında bedelsiz olarak Benfica'ya transfer olan Seferovic, o tarihten bu yana Portekiz ekibinin formasını giyiyordu.