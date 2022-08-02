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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Ali Akman planı

Galatasaray transfer haberi... Sezon başında Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda hedef hücum hattını çeşitlendirmek. Seferovic takviyesi yapan Galatasaray yerli forvet için Ali Akman'ı kadroda düşünüyor. İşte Galatasaray'ın Ali Akman için kulübü Frankfurt'a yaptığı teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Ali Akman planı
Sezon başında Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda hedef hücum hattını çeşitlendirmek. Seferovic takviyesi yapan Galatasaray yerli forvet için Ali Akman'ı kadroda düşünüyor. Ali Akman için Galatasaray'ın beklentisi, sözleşmesine satın alma bedeli yazdırmak. Frankfurt'un eski sportif direktörü Fredi Bobic, Mart 2021'de sözleşme imzaladığı zaman genç yıldız için "En büyük Türk yeteneklerinden biri" ifadesini kullanmıştı. Almanlar bu nedenle şimdilik serbest kalma maddesinin sözleşmede olmasına karşı çıkıyor. Ama fiyat konusunda anlaşılırsa bu sorun da ortadan kalkacak.
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