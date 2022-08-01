Son Aslan Midtsjö

Hollanda ekibi, Norveçli orta sahayı iki ön eleme maçında da oynatıp 14 gün sonra Galatasaray'a yollamak istiyordu ancak 5 Ağustos'ta ligin başlayacak olması nedeniyle görüşmeler sıklaştırıldı ve Alkmaar ikna edildi. Cimbom, Midtjsö için 3.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca 500 bin Euro da performans bonusu bulunuyor. Yıllık 1 milyon Euro ücret alacak olan 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray böylece orta sahaya ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu. Daha önce de Porto'dan Sergio Oliveira kadroya katılmıştı. Midtjsö ayrıca Galatasaray'ın bu sezonki 6. transferi olarak kayıtlara geçti.



1993 doğumlu Midtsjö, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 1.76 boyundaki futbolcu kariyerine Blink takımında başladı ve ardından Rosenborg altyapısına geçti. Rosenborg'da A takıma yükseldikten sonra Norveç'te iki takımın kiralık olarak formasını giyen oyuncu 2017 yazında 2.2 milyon euro karşılığında Alkmaar'a transfer oldu. 11 kez Norveç Milli Takımı formasını sırtına geçiren orta saha oyuncusu AZ Alkmaar'da toplam 6 sezon geçirdi.

FOTOMAÇ NE DİYORSA O!..



TRANSFER haberlerini adım adım takip eden Fotomaç, Fredrik Midtjsö'yle yapılan görüşmeleri de tüm rakiplerinden önce tüm detaylarına kadar okuyucularına duyurdu. Habercilikteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Fotomazç, Norveçli futbolcunun İstanbul'a geleceğini de dünkü sayısında duyurmuştu.