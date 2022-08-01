Kongreden tarihi yetki

Galatasaray'ın iki güne yayılan olağanüstü genel kurulu, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim adına mutlu sonla bitti. Cumartesi günü 2022 yılı Bütçe Tasarısı'nı üyelere kabul ettiren Özbek dün de camiadan gayrimenkul ve taşınmazlar la ilgili onay aldı. Oylama öncesi açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray'ın geleceğine dair önemli kararlar almak için bir araya geldiklerini belirterek, yaklaşık 1.5 ay önce göreve geldiklerini hatırlattı ve bu süreçte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.



GELECEĞİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ

Özbek, "Bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Galatasaray'ın bir lirasının bile hesabını yaparak hareket etmemiz gerekiyor. Tamamıyla şeffaf, sadece yapılmak istenen projelere yönelik bir yetkiyi genel kurulun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Oylamanın ardından da bir teşekkür konuşması yapan Başkan Dursun Özbek, "Sevgili kardeşlerim insanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim için bu akşamın değeri büyük" diye konuştu.



ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIZ

Başkan Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak için de yetki alan Başkan Dursun Özbek, "Bu anlaşma yapılırken elzemdi ancak bu anlaşmanın Galatasaray'a getirdiği mecburiyetlerin artık kabul edilemez olduğunu düşünüyorum" dedi. Belli bir süreci takip ederek yapılandırma anlaşmasına son vereceklerini ifade etti.



HANGI KONULARDA YETKI ALINDI?

Galatasaray yönetimi; Ada, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Yüzme Havuzu, Maslak Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmelerinin imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi aldı.



İBRASIZLIK KALKTI

Başkan Dursun Özbek, yönetimleri tehdit eden 'idari ibrasızlık' konusunun artık kapanması gerektiğini söyledi. Adnan Polat, Mustafa Cengiz ve Burak Elmas'ın yaşadıklarını unutmayan Özbek, "Kulübün barışmaya ihtiyacı var. 2011'den beri idari ibrasızlık yüzünden başkanlarımızı üzdük, yönetim kurullarının kalplerini kırdık. Bu hareketler Galatasaray'a hiçbir fayda sağlamadı. Hukuki açıdan karşılığı yok. Artık idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Geçmişteki ibrasızlıkları sildik" ifadesini kullandı.



ÜST KULLANIMI ALDIK

Galatasaray Adası'nı geliştirmek istediklerini vurgulayan Özbek, "Galatasaray Adası'nın bir bölümü bize ait. Sağında ve solunda Milli Emlak'a ait iki bölüm var. Bu alanların üst kullanım hakkını aldık. Bunları almada Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çok büyük dahli vardır" diye konuştu.



KÜSTÜRMEYELİM

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, başkan Dursun Özbek ve yönetimine güveninin tam olduğunu söyledi. Genel kurulda söz alan Albayrak, "Biz ikiye bölünmezsek, rakip takımlar korksun. Bu birlik beraberlik olursa, biz yine Kopenhag'a da gideriz, Monaco'ya da gideriz. Ben başkanımı destekliyorum, tüm projelerine kefilim" dedi. Ayrıca "Erden Timur gibi bir arkadaşımız var aramızda. Ne olur onu küstürmeyelim arkadaşlar" ifadesini kullandı.