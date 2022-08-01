Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda Arsenal'den ayrılması beklenen Torreira gündeme gelmişti. Cimbom'un yıldız futbolcu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:37
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Lucas Torreira olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferde ilerleme kaydedilememişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın düğmeye bastığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Sampdoria da Lucas Torreira ile çok yakından ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

CİMBOM'UN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Alessio Lento'nun haberine göre Galatasaray'ın Lucas Torreira teklifi belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Cimbom yıldız futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Galatasaray yıldız futbolcuya ayrıca 3 milyon Euro + bonuslar teklif etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu. Torreira futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

LUCAS TORREIRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Mario Balotelli geri dönüyor! Transferde flaş gelişme...
Mersin'de "bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..."
F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..."
Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor
YHT BİLET FİYATLARI 2022
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | Lise kayıt tarihleri ve lise kaydı için gerekli evrakların listesi!
AŞURE AYI NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü 17:05
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." 16:48
Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! 16:36
Hatayspor'dan bir transfer daha! Hatayspor'dan bir transfer daha! 16:13
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı 15:51
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 15:36
Daha Eski
Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor 15:24
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 15:08
Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu! Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu! 14:22
F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! 14:19
Emre Çolak hamlesi! Yeni adresi... Emre Çolak hamlesi! Yeni adresi... 13:54
Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? 13:36