GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Torreira bombası! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Lucas Torreira olmuştu.
ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı.
Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferde ilerleme kaydedilememişti.
İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın düğmeye bastığı öğrenildi.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Sampdoria da Lucas Torreira ile çok yakından ilgileniyor.
CİMBOM'UN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Alessio Lento'nun haberine göre Galatasaray'ın Lucas Torreira teklifi belli oldu.
Cimbom yıldız futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme önerdi.
Galatasaray yıldız futbolcuya ayrıca 3 milyon Euro + bonuslar teklif etti.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu. Torreira futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu.
İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı.
9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.
Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi.
10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.