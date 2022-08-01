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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Ramiz Zerrouki olmuştu. Hollanda basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:15
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçın ardından Okan Buruk soruları cevapladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Sonunu iyi bitirdik.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Aslında sonuç olarak baktığımızda maçın büyük bölümünde istediğimiz oyun ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Pozisyon ürettikçe gol bulduk. İyi savunma yaptık, baskı yaptık.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Düşündüğümüz şeyler, ligin bir hafta öncesinden ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Bu anlamda mutluyuz. Aynı oyunu geliştirerek devam edeceğiz. Belki yeni oyuncular katılacak ve oyunumuzu çok daha geliştireceğiz; ama dediğim gibi ben oyuncularımın performansından memnunum." diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Cimbom'da orta saha rotasyonu için ismi öne çıkan isimlerden biri de Ramiz Zerrouki olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Amsterdam doğumlu ve Ajax alt yapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılıların ilk temasları kurduğu iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

FLAŞ İDDİA

Hollanda basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Haberde, Ramiz Zerrouki'nin Twente'de kalmaya karar verdiği iddia edildi.

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