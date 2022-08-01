GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki...

Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçın ardından Okan Buruk soruları cevapladı.
Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Sonunu iyi bitirdik.
Aslında sonuç olarak baktığımızda maçın büyük bölümünde istediğimiz oyun ortaya çıktı.
Pozisyon ürettikçe gol bulduk. İyi savunma yaptık, baskı yaptık.
Düşündüğümüz şeyler, ligin bir hafta öncesinden ortaya çıktı.
Bu anlamda mutluyuz. Aynı oyunu geliştirerek devam edeceğiz. Belki yeni oyuncular katılacak ve oyunumuzu çok daha geliştireceğiz; ama dediğim gibi ben oyuncularımın performansından memnunum." diye konuştu.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Cimbom'da orta saha rotasyonu için ismi öne çıkan isimlerden biri de Ramiz Zerrouki olmuştu.
Amsterdam doğumlu ve Ajax alt yapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılıların ilk temasları kurduğu iddia edilmişti.
FLAŞ İDDİA
Hollanda basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Haberde, Ramiz Zerrouki'nin Twente'de kalmaya karar verdiği iddia edildi.
Cezayirli futbolcunun bu nedenle gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Orta saha oyuncusu geçen sezon 32 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.