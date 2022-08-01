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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, Ömer Bayram ve Cicaldau'yu kadrosunda düşünmediğini yönetime iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:25
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Hamza başladı, mutlu etti bizi. Bu oyunculardan değişik bir tane daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacımız var.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Sadece dinamik ve atlet olması yetmiyor, topu da iyi kullansın diyoruz. O zaman 50 milyon euro oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Grillitsch ile görüştük ama bizim de soru işaretlerimiz var. Bir takımla çalışmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

İlk düşündüğümüz isimlerden biri değil. Daha hazır, daha direkt oyuncular üzerinde duracağız." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Cimbom, takımı tecrübeli ve yıldız isimlerle güçlendirirken aynı zamanda takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Okan Buruk kadroda düşünmediği 2 ismi yönetime iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

ÖMER VE CICALDAU YOLCU

Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

Teknik Direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda 2 futbolcu takımdan ayrılacak

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

AYRILMASI MUHTEMEL DİĞER İSİMLER:

MORUTAN

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

LUYINDAMA

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

BOEY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yok!

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