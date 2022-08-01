FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala forvet transferi için girişimlere hız verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala forvet transferi için girişimlere hız verdi.
Kanarya rotasını birkez daha Flamengo'ya çevirdi.
Sarı lacivertliler şu ana kadar Brezilya kulübünden Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi transfer etti.
Takvim'in haberine göre Kanarya şimdi de gözünü Pedro dos Santos'a dikmiş durumda.
Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus 2020 yılında Flamengo'yu çalıştırırken, Pedro'nun transferini gerçekleştirmişti.
Brezilya kulübü o dönem yıldız futbolcuyu Fiorentina'dan kiralanmıştı.
2021 yılında ise Pedro'nun bonservisi 14 milyon Euro karşılığında alınmıştı.
Ancak Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerine tam olarak karşılayamadı.
Pedro heçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabildi.
Sambacı bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı.
Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir rapor sunduğu ve kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.
Sarı lacivertliler yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Pedro'nun 10 milyon euroluk bonservis değeri bulunuyor.
1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Pedro dos Santos 1.85 boyunda.