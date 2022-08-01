Haberler Galatasaray FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Flamengo forması giyen Pedro dos Santos'u listesine ekledi. Forvet arayışları süren Kanarya kısa sürede transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:20
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Takvim'in haberine göre Kanarya şimdi de gözünü Pedro dos Santos'a dikmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Teknik direktör Jorge Jesus 2020 yılında Flamengo'yu çalıştırırken, Pedro'nun transferini gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Brezilya kulübü o dönem yıldız futbolcuyu Fiorentina'dan kiralanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

2021 yılında ise Pedro'nun bonservisi 14 milyon Euro karşılığında alınmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Ancak Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerine tam olarak karşılayamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Pedro heçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Sambacı bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir rapor sunduğu ve kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Sarı lacivertliler yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

Pedro'nun 10 milyon euroluk bonservis değeri bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde Pedro dos Santos var

1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Pedro dos Santos 1.85 boyunda.

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