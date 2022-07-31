TRANSFER HABERİ: Galatasaray Amadou Diawara'nın peşini bırakmıyor!

Transferde orta saha mevkisine yoğunlaşan Galatasaray, Fredrik Midsjö'nün ardından bir takviye daha yapmak istiyor. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-kırmızılılar, Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Amadou Diawara'yı yeniden gündemine aldı.

Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan 25 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün ısrarlı olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray ve Hertha Berlin, Amadou Diawara'yı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

Gineli futbolcunun 2 milyon euro'luk maaşını karşılamayı kabul eden kulüp transfer yarışında öne geçecek.

Roma'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Diawara'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019 yılında Napoli'den 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Gineli orta saha, Roma'da çıktığı 66 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.