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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Amadou Diawara'nın peşini bırakmıyor!

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Galatasaray'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ve Fredrik Midsjö'nün ardından bir takviye daha yapmak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Gineli ön libero Amadou Diawara'yı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği iddia edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 18:02
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Amadou Diawara'nın peşini bırakmıyor!

Transferde orta saha mevkisine yoğunlaşan Galatasaray, Fredrik Midsjö'nün ardından bir takviye daha yapmak istiyor. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-kırmızılılar, Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Amadou Diawara'yı yeniden gündemine aldı.

Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan 25 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün ısrarlı olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray ve Hertha Berlin, Amadou Diawara'yı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

Gineli futbolcunun 2 milyon euro'luk maaşını karşılamayı kabul eden kulüp transfer yarışında öne geçecek.

Roma'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Diawara'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019 yılında Napoli'den 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Gineli orta saha, Roma'da çıktığı 66 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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