Nelsson, "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim" ifadelerini kullandı.

Eski Başakşehirli Gulbrandsen ile Linnes arasında atışmaya neden olan, Trabzonsporlu taraftarların Sörloth ve Cornelius için kullandıkları "Kuzey'in Kralı" lakabına talip oldu. Danimarkalı oyuncu, "Sence dünyada ve Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' kim?" şeklindeki soruya, "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim" yanıtını verdi. Takımının başarısı için elinden geleni yaptığını dile getiren Nelsson, "Her zaman yüzde 100'ümü veren bir oyuncuyum. Bunun için ücret alıyorum. Ben Galatasaray'ın bir çalışanıyım. Geçen sezon kötü geçtiği için insanların yüzü düştü ama elimden geleni yaptım. Önemli olan takımın performansıydı. Bireysel bir spor yapmıyoruz" dedi.

SEVİLLA'YI YALANLAMADI

Sarı-kırmızılı futbolcu, Sevilla'nın hedeflerinden birisi olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı. Marcao'yu transfer eden Sevilla'dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum" diye konuştu.



APO İLE ALIŞACAĞIZ

23 yaşındaki stoper, yeni transferlerden Abdülkerim Bardakcı ile birbirine alışmaları gerektiğini söyledi. Nelsson, "Apo ile birbirimize alışmamız gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler de var. Marcao ile oynamaya başladığımızda da benzer şeyler olmuştu. Alışmamız için zaman gerekmişti. Apo ile birbirimize alışacağız" sözlerini sarf etti.