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Galatasaray'da Hamza Akman'dan transfer sözleri! "Ali Akman ile görüşüyoruz..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldız adayı Hamza Akman, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedefinin Galatasaray'a katkı vermek olduğunu söyleyen 17 yaşındaki futbolcu, daha sonra Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi. Öte yandan Hamza Akman, kuzeni Ali Akman'ın Galatasaray'a transferi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 20:08
Galatasaray'da Hamza Akman'dan transfer sözleri! "Ali Akman ile görüşüyoruz..."

Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman, "Öncelikli hedefim, Galatasaray'a katkı vermek. Ondan sonra da inşallah Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Hamza Akman, yayıncı kuruluşa konuştu.

Avusturya kampının çok iyi geçtiğini belirten genç oyuncu, kampta takımla birlikte olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Okan hoca bize güvendi, buraya getirdi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hem maçlarda hem idmanlarda. Abilerimiz bize yardımcı oluyor. İnşallah bugün de galibiyet alacağız" diye konuştu.

Genç oyuncu, geçtiğimiz yıl Galatasaray U19 takımı ile yaşadığı şampiyonluğu ise "Geçen sene şampiyonluk için emek verdik. İyi çalıştık, kendimizi geliştirdik ve sonucunda şampiyon olduk. Mutluyuz, inşallah bizden başka oyuncular da gelecek" ifadeleriyle açıkladı.

Hamza Akman, babasının iyi bir futbolcu olmasının kendisinde bir baskı yaratmadığını ve sahada kendi oyununa odaklandığını belirtti.

"BİRBİRİMİZİN GELİŞİMİNİ TAKİP EDİYORUZ"
Kardeşi Efe Akman ile ilgili de düşüncelerini paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "O da benden bir buçuk yaş küçük. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber idmanda olmak çok güzel duygu. Birbirimizin gelişimini takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hamza Akman hedefleriyle ilgili gelen soruyu ise "Öncelikli hedefim, Galatasaray'a katkı vermek. Ondan sonra da inşallah Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde cevapladı.

Hamza Akman, 81 numarayı formayı giymesini ise "18'in tersi. Denk geldi. Tesadüf diyebilirim" sözleriyle açıkladı.

"ALİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ, TRANSFERİ KONUSUNDA HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL"
Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe transferi söz konusu olan Ali Akman ile ilgili ise "Ali ile görüşüyoruz. Aramız iyi. Şu anda Galatasaray'a transferi konusunda hiçbir şey belli değil" ifadelerini kullandı.

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