Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fiorentina maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Dubois'in ufak bir ağrısı oldu. Salı veya Çarşamba günü durumu belli olur."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fiorentina maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Dubois'in ufak bir ağrısı oldu. Salı veya Çarşamba günü durumu belli olur."

Galatasaray son dakika haberleri... Galatasaray Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Okan Buruk yeni transfer Dubois hakkında konuştu, "Dubois'in ufak bir ağrısı oldu. Salı veya Çarşamba günü durumu belli olur. Amacımız ilk Antalyaspor maçına en iyi kadromuzla çıkmak." dedi."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:14 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:27
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fiorentina maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Dubois'in ufak bir ağrısı oldu. Salı veya Çarşamba günü durumu belli olur."

Galatasaray Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonra Okan Buruk 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Dubois'nın hakkında açıklamalarda bulundu;

"DUBOIS'NIN UFAK BİR AĞRISI OLDU"

Transferlerimiz gelecek. Birçok mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Dubois'nın ufak bir ağrısı oldu. Salı veya Çarşamba günü durumu belli olur. Amacımız ilk Antalyaspor maçına en iyi kadromuzla çıkmak.

"EVANDER GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARDAN BİRİSİ"

Evander görüştüğümüz oyunculardan birisi. Kulübünde bir hoca değişikliği oldu. Bu tip durumlarda transfer kolay olmuyor. Durumuna bakacağız. dedi.

"MIDTSJÖ TAKIM OYUNCUSU"

"Fredrik Midtsjö iyi bir takım oyuncusu. Her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Toplu ve topsuz oyunda da bize katkı verecek bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"SEFEROVIC KENDİNİ KANITLAMIŞ OYUNCU"

Seferovic kendini kanıtlamış bir oyuncu. Takıma da büyük yardım ediyor. Çok memnunum. İki asistin yanında öndeki presi de çok iyiydi, bu görevleri de çok iyi yaptı.

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