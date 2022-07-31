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GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatsaray, Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:09 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:30
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Galatasaray - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın

Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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