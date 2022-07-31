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GALATASARAY FIORENTINA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi isimleri kadrosuna katan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:30
GALATASARAY FIORENTINA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın

Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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