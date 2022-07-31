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GALATASARAY FIORENTINA CANLI İZLE HAZIRLIK MAÇI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta?

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gençlerin ve yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:03
GALATASARAY FIORENTINA CANLI İZLE HAZIRLIK MAÇI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta?

Galatasaray - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın

Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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