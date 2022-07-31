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GALATASAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Evander bekleyişi!

Galatasaray transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da orta sahaya gelecek isim merak konusu. Okan Buruk'un özellikle istediği Evander transferinde pazarlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı orta sahayla yıllık 1.3 milyon euro’ya el sıkıştı. (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
GALATASAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Evander bekleyişi!
Orta saha transferinde listenin tepesine yazılan Evander için pazarlıklar sürüyor. 10 milyon euro ile masaya oturan Midtjyjlland son olarak 8 milyon euro'ya indi. PSV ve Porto'nun ilgisini fırsat bilen Danimarka kulübü indirime yanaşmıyor. Galatasaray 6 milyon euro'luk teklifini yaptı. Bonus formülüyle de ikna etmeye çalışıyor. Midtjyjlland'da 500 bin euro'ya oynayan Evander'in sarı-kırmızılılarla 1.3 milyon euro gibi bir rakam karşılığında prensipte anlaştığı öğrenildi. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız transferi için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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