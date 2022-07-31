Haberler Galatasaray Bugün yetki isteyecek

Bugün yetki isteyecek

Yönetim kurulunun, yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı bugün 10.00'da başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Bugün yetki isteyecek
Yönetim kurulu; Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalama konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.
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