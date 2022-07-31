Borcu bitirecegiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübü iyi günlere taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. G.Saray Spor Kulübü Derneğinin, G.Saray Sportif AŞ'ye olan borcunu acilen ödemesi gerektiğini aktaran Özbek, "Yaklaşık 2-3 yıldır bunun büyük bir risk olduğu söyleniyor. Bu tehlikenin varlığını hep söyledik. Bunun bir tek çözümü var. Borç ödemek zorunda. Bu borç, bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira. Bu riski uzun vadede taşıyamayız. Projelerin amaçlarından biri de bu" dedi

KEMERBURGAZ'I YAPACAĞIZ

Özbek, Florya projesiyle ilgili eleştirilere değinerek şunları kaydetti: "Bize 'Florya'yı satacaklar. diyorlar. 20 dönümümüzün dışında, 40 dönümlük arsayı önce kazandıracağız. İkisinin birleşimiyle büyük parsel imara çıktığı zaman değeri büyük olacak. 1.8 milyar TL borç ve 2.7 milyarlık Bankalar Birliği borcu böyle ödenecek. Bu fon, inşaat maliyeti çıktıktan sonra 6,5 milyar lira. Bu fon, kimsenin el süremeyeceği bir fon olarak G.Saray'a hizmet edecek. Kemerburgaz'ı da bu fonla gerçekleştireceğiz.

BÜTÇEYE ONAYI VERDİLER

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, 2022 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Sarı- kırmızılı kulüp derneğinin 2022 yılı bütçesi 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı. Bu arada genel kurul toplantısına 500'ü aşkın üyenin katıldığı açıklandı.



F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN İYİYİZ

Galatasaray'ın, mali yapısı ve borç stoku açısından rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan daha iyi durumda olduğunu aktaran Başkan Dursun Özbek, "Bu durumun böyle olmasının sebebi geçmişte ürettiğimiz projelerin varlığıdır. Özellikle burada Riva projesinin katkısı çok büyüktür" diye konuştu.



BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ

Türkiye Bankalar Birliği ile olan yapılandırma anlaşmasından çıkacaklarını kaydeden Özbek, "Yönetim olarak çıkmakta ısrarlıyız. Oluşturacağımız fonlarla ilk olarak buradaki borcumuzu kapatmak suretiyle anlaşmadan çıkacağız" şeklinde görüş belirtti.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz en süratli şekilde bu borç stoğundan kurtulmayı ve sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için de sürdürülebilir bir mali yapıyı kurmak için çalışıyoruz. Bütün mecraları zorlamak suretiyle Galatasaray için en iyi fonu oluşturmaya çalışıyoruz."



RİVA'DAN 155 MİLYON DOLAR GELDİ

Dursun Özbek, Riva projesinden, bugüne kadar kulübün kasasına 155 milyon dolar girdiğini anlatarak, "Sadece bu kadar değil. Şu an faz faz imalata devam ediyor. Yaklaşık 750 villa daha bulunuyor. Bunun 150 tanesi Galatasaray'a ait durumda. Bugünkü hesaplamayla 2 milyar 250 milyon mertebesinde bir gelir olması planlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.



KULÜBÜN 25 YILINI PLANLADIK

G.saray'ın geleceği için önemli işler planladıklarını aktaran Özbek, "Tabii bu işler zor işler. Ama G.Saray sevdalısı olan herkesin buna ihtiyacı var. Biz bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık halının altına süpürme dönemi bitti. Yarın bu konuyla ilgili bize vereceğiniz destek çok önemli. Bize göre Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlayan bir realizasyon" ifadelerini kullandı.