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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Raphael Veiga kanca!

Galatasaray transfer haberi... Galatasaray orta saha transferi için alternatiflerini arıyor. Evander transferi için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar Palmeiras forması giyen Raphael Veiga ismini gündemine aldı. (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Raphael Veiga kanca!

Galatasararay'da orta sahanın favorisi EvanderMidtjylland'la temasları sürdüren sarı-kırmızılılar, alternatifini de buldu. Palmeiras'tan Raphael Veiga'yı listeye ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için temaslar başladı. Sambacıyla yapılan görüşme ise olumlu geçti. Evander'de sorun çıkması halinde bu transferi bitirmek için düğmeye basılacak. 2024'e kadar kontratı olan Veiga; Coritiba ve Paranaense'de oynadı. Geçen yıl 40 maçta 19 gol attı, 7 asist yaptı. Veiga geçen sezon fileleri 19 defa havalandırdı.

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