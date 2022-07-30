GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Raphael Veiga kanca!

Galatasararay'da orta sahanın favorisi Evander… Midtjylland'la temasları sürdüren sarı-kırmızılılar, alternatifini de buldu. Palmeiras'tan Raphael Veiga'yı listeye ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için temaslar başladı. Sambacıyla yapılan görüşme ise olumlu geçti. Evander'de sorun çıkması halinde bu transferi bitirmek için düğmeye basılacak. 2024'e kadar kontratı olan Veiga; Coritiba ve Paranaense'de oynadı. Geçen yıl 40 maçta 19 gol attı, 7 asist yaptı. Veiga geçen sezon fileleri 19 defa havalandırdı.