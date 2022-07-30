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Laf değil icraat

Erden Timur, en doğru isimlerin geleceğini söyledi. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Laf değil icraat

Takımda havanın iyi olduğunu söyleyen Timur "Yeni transferlerimiz çok çabuk kaynaştılar. Performans olarak hocalarımız değerlendiriyor. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve oyuncular da bazen yoruluyor. En baştan stratejimizi açıklamıştık. Hazır ve garanti oyuncuları alacağımızı söyledik ve öyle de yaptık. Hepsi hemen ilk 11'e yerleşti. Hocamız da memnun" dedi.


NET TRANSFER YAPACAĞIZ


Transfer yapmak için yoğun uğraş verdiklerini belirten Erden Timur şöyle konuştu: "Son noktaya kadar görüşmelerimiz sürüyor. Alternatifler içinde en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Sabırsızlığı anlıyorum ama yanlış bir transfer yapmanın maliyeti çok büyük. Geçmişte bunları gördük. İsmi iyi bilinen ve herkesin reaksiyon göstereceği oyuncuları getirebilirdik. Ama net transfer yapmak istiyoruz. Kendimiz için transfer yapsaydık müthiş bir dönem geçirmiş olurduk. Ama bizim doğru olana karar vermemiz lazım.

Dubois 1 günde gelirdi

"Leo Dubois, Lyon'da 1.6 milyon euro kazanıyordu. Biz 1.8 milyon euro'ya ikna etmeyi başardık. Ama biz ona tabii ki 2.5 milyon önerip 1 günde de getirebilirdik. Alkışlanmak isteseydik böyle yapardık ama biz bunu yapmayacağız. Dubois'da uyguladığımızı diğer transferlerde de yapacağız"

KAP'ta görürsünüz
"Evander ve diğer tüm oyuncular için son noktaya kadar görüşüyoruz. Evander sorusuna cevap veremem biterse KAP'ta görürsünüz. Bu zarar verir. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi"


Midtsjö son noktada
"Bazı kulüpler oyuncuyu 'Oynatıp öyle gönderelim' diyor. Biz de kabul etmedik. Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği biri. 20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler. Şimdi ise son noktada"


Bir forvet daha yolda
"Haris Seferovic'e benzer seviyede bir yabancı forvet alacağız. Okan Hoca, Gomis'i takımda tutmayı düşünüyor, faydalanma hedefi var. Tabii ki burada Gomis'in ne istediği de önemli"


Haris'i 2.3'e ikna ettik

"Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil. 20 seneye baktığımızda Seferovic tarzı bir oyuncu 4 milyon euro'dan aşa ğı gelmiyor. Biz onu 2.3 milyon euro'ya ikna ettik"


Bir yıldızla görüştüm
Dün önemli bir yıldızla görüştük. Bize 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordu. İşte böyle şeyler sıkıntı oluyor. Çok zor oyuncular deniyoruz"

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