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Galatasaray'da yetki kongresi yapılacak!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yetki kongresi yapılacak. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Temmuz Pazar günü yapılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:04
Galatasaray'da yetki kongresi yapılacak!

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başlayacak.

Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalama konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.

Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.

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