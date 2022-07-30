GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'ya Monza da talip oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hedef orta saha takviyesi... Gündemine birçok ismi alan sarı-kırmızılıların listesindeki yıldızlardan biri de Real Betis forması giyen 30 yaşındaki deneyimli ön libero William Carvalho'ydu. Calciomio'da yer alan habere göre transferin gözde ismine bir talip daha çıktı. Haberde, Monza'nın tecrübeli orta sahayla ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan yıldız futbolcuyu isteyen takımlar arasında Olympique Lyon, Galatasaray ve Nottingham Forest'ın da bulunduğu kaydedildi.

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi. Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi. 30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı. CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.