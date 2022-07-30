Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'ya Monza da talip oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'ya Monza da talip oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki Portekizli ön libero William Carvalho'ya son olarak İtalyan ekibi Monza da talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 08:35
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'ya Monza da talip oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hedef orta saha takviyesi... Gündemine birçok ismi alan sarı-kırmızılıların listesindeki yıldızlardan biri de Real Betis forması giyen 30 yaşındaki deneyimli ön libero William Carvalho'ydu. Calciomio'da yer alan habere göre transferin gözde ismine bir talip daha çıktı. Haberde, Monza'nın tecrübeli orta sahayla ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan yıldız futbolcuyu isteyen takımlar arasında Olympique Lyon, Galatasaray ve Nottingham Forest'ın da bulunduğu kaydedildi.

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi. Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi. 30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı. CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! 7 yıl sonra Florya'da buluşuyorlar
Karaman'da akılalmaz olay! Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: "Bıçağın üstüne düştüm"
Süper Kupa sahibini buluyor! İşte ilk 11'ler
F.Bahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri...
Aslan'dan Veiga’ya markaj
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... 08:43
G.Saray'a kötü haber! Yeni talibi... G.Saray'a kötü haber! Yeni talibi... 08:12
Masuaku atağı Masuaku atağı 01:03
Emirhan’a Torino kancası Emirhan’a Torino kancası 01:02
Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı 01:00
Luan Peres’ten 3 yıllık imza Luan Peres’ten 3 yıllık imza 00:59
Daha Eski
Dortmund'dan kupada farklı tarife Dortmund'dan kupada farklı tarife 00:57
Kupa Ankaragücü’nün Kupa Ankaragücü’nün 00:56
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:38
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 00:28
Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları 00:17