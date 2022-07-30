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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan sürpriz hamle! Taraftarı heyecanlandırdı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden William Carvalho, sosyal medyada yaptığı bir hamle ile taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan sürpriz hamle! Taraftarı heyecanlandırdı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasında kısa bir süre kala transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de William Carvalho'ydu... 30 yaşındaki Portekizli ön libero, sürpriz bir hamleye imza attı. Carvalho, Galatasaray'ın Instagram hesabından yaptığı "Yeni sezon yükleniyor..." paylaşımını beğenerek, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.


WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi. Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi. 30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı. CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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