Derbileri bekliyorum

Yayıncı kuruluşa konuşan İsviçreli oyuncu, "Buradaki atmosfer çok ateşli. Derbileri dört gözle bekliyorum. Benfica'da Galatasaray'a karşı oynarken benim için zorlu geçti. Kazandığımız için mutlu olmuştuk ama zor olmuştu. Umarım taraftarımızla güzel bir sezon geçiririz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİFLER ALDIM

Transfer sürecinden bahseden Seferovic, Türkiye'den başka teklifler aldığını söyledi. 30 yaşındaki yıldız, "Transfer kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye'de başka takımlardan da teklif gelmişti. Burada olduğum için mutluyum. G.Saray, Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden G.Saray'ı seçtim" sözlerini sarf etti.