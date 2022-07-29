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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun peşinde! Michael Frey...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapacak olan sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic'in partneri için flaş bir isim gündeme geldi. Cimbom'un, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey'in şartlarını araştırdığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 13:14 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 13:18
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun peşinde! Michael Frey...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Forvet hattında rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar flaş bir ismi gündemine aldı.

Cimbom'un, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için girişimlere başladığı belirtildi.

Voetbalnieuws adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın geçmiş dönemlerde sarı-lacivertli formayı giyen Michael Frey'in şartlarını araştırdığı iddia edildi.

Frey, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 22 maçta forma giyen forvet oyuncusu 5 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

2021-22 sezonunda Royal Antwerp'e imza atan İsviçreli golcü Fenerbahçe'deki performansının aksine Antwerp formasıyla 49 maça çıkıp 26 gol atarak birçok kulübün dikkatlerini üzerine çekmişti.

1,90 metrelik santrforun, kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilmektedir.

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