TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun peşinde! Michael Frey...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Forvet hattında rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar flaş bir ismi gündemine aldı.

Cimbom'un, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için girişimlere başladığı belirtildi.

Voetbalnieuws adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın geçmiş dönemlerde sarı-lacivertli formayı giyen Michael Frey'in şartlarını araştırdığı iddia edildi.

Frey, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 22 maçta forma giyen forvet oyuncusu 5 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.





2021-22 sezonunda Royal Antwerp'e imza atan İsviçreli golcü Fenerbahçe'deki performansının aksine Antwerp formasıyla 49 maça çıkıp 26 gol atarak birçok kulübün dikkatlerini üzerine çekmişti.

1,90 metrelik santrforun, kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilmektedir.