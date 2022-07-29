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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Bu sene çok farklı olacak

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, "Okan hoca ile konuşuyorum. Bugün ve yarına odaklandım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim. Çok çalışıyorum" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:59
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Bu sene çok farklı olacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'daki ikinci etap kampında yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antrenmanların uyum içinde devam ettiğini belirten Barış Alper Yılmaz, "Çok güzel bir kamp ortamı var. Hocamız, takımımız ve yeni gelen arkadaşlarımızla uyum içinde antrenmanlarımız geçiyor. Okan hoca ile konuşuyorum. Bugün ve yarına odaklandım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim. Çok çalışıyorum. Tatilde de bireysel olarak antrenmanlarıma devam ettim" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN GENLERİNDE HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAR"
Bu sezon farklı bir Galatasaray izleteceklerini söyleyen genç kanat oyuncusu, "Galatasaray'ın genlerinde her zaman şampiyonluk var. Geçen sene geçmişte kaldı. Bugün ve yarına odaklandık. Çok iyi çalışıyoruz. Bu sene çok farklı bir sezon olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"BU CAMİAYA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Yeni gelen oyunculara adaptasyon sürecinde yardımcı olduklarını belirten Barış Alper, "Kim gelirse gelsin bizim için çok değerli. Yetenekli olmasa buraya gelmezlerdi. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bir takımız. Ben de arkadaşlarım da bu mücadeleye her şekilde hazırız. Burası büyük bir camia. Bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Rekabet olmazsa olmaz. O yüzden mücadele her yerde yaşanıyor" şeklinde konuştu.

"HOCAM NEREDE BANA ŞANS VERİRSE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Teknik direktör Okan Buruk'un hangi mevkide forma şansı verirse elinden geleni yapacağını söyleyen Barış Alper Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burası Galatasaray. Hocam nerede bana şans verirse elimden geleni yapacağım. Benim için mevki fark etmez. Hocam hangi bölgede görevlendirirse orada katkı vereceğimi düşünüyorum."

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