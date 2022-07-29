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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sevilla'da Marcao'dan sonra hedef Victor Nelsson!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın, sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızına daha talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'u istediği iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:37
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sevilla'da Marcao'dan sonra hedef Victor Nelsson!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sevilla'nın yıldız stoperi Jules Kounde'nin ayrılığı sonrası İspanyol ekibinin Marcao'nun yanına sarı-kırmızılı formayı terleten bir başka isim Victor Nelsson'u istediği yazıldı.

İspanyol basını, Galatasaray'ın 7 milyon euro harcayarak kadrosuna kattığı Nelsson'un Sevilla Sportif Direktörü Monchi tarafından istendiğini yazdı. Marcao ile Nelsson'un birbirlerini çok iyi tanıyan iki stoper olduğunu düşünen Monchi'nin bu hamleyle Kounde'den doğacak boşluğu doldurmayı planladığı ifade edildi.

İspanyollara göre bonservisi 12 milyon euro civarı olan Nelsson'un Sevilla için hiç de ucuz olmayacak bir transfer olacağı ifade ediliyor. Sevilla'nın Galatasaray'ı ikna etmek için kesenin ağzını açması gerektiğini belirten İspanyol basını, Galatasaray'ın 2 stoperini 20 gün içinde transfer etmenin bedelinin yüksek olacağı görüşünde..

23 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, Galatasaray formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta boy gösterdi ve 1 de gol katkısı sağladı.

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