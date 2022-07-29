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Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:30
Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın

Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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