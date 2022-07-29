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Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın, Berkay Özcan için yaptığı teklife Başakşehir’den yanıt geldi. Takımdaki Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, yönetimden eski öğrencisinin alınmasını istedi. Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki merkez orta saha için Aslan’a net bir cevap verdi. İşte yaşanan flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Yeni sezonda orta sahasını yeniden kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran ve Fredrik Midtsjö ile Evander'le anlaşma sağlayan Galatasaray'da operasyon devam ediyor.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Sabah'ın haberine göre; Yerli isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Berkay Özcan'a kanca attı.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine başarılı orta saha için girişimler sürüyor.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

TAKAS TEKLİFİ YAPILDI!
Sarı-kırmızılı çalıştırıcının eski öğrencisi olan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetim, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

BAŞAKŞEHİR NAKİT PARA İSTİYOR!
Ancak turuncu-lacivertlilerin bu öneriyi kabul etmediği ve Aslan'dan sadece nakit para istediği öğrenildi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

OKAN BURUK'UN ESKİ JOKERİ!
Almanya doğumlu olan Berkay Özcan, kariyerine stoper olarak başladı. Sonradan orta saha oyuncusuna evrildi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Asıl bölgesi 8 ve 10 numara olan 24 yaşındaki oyuncu, üç sezondur Başakşehir'de forma giyiyor.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Turuncu-lacivertli ekiple 109 resmi müsabakaya çıkan Berkay, 3 gol-3 asistlik performans gösterdi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Eski teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde Başakşehir'de şampiyonluğa ulaşan başarılı futbolcu, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon Euro'ya Alman ekibi Hamburg'tan transfer edilmişti.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Bu arada G.Saray, sözleşme detaylarını konuşmak için Norveçli Midtsjö'nün menajerini İstanbul'a getirdi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Taraflar 3 yıllık anlaşma için el sıkışırken, resmi imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

EVANDER'E İKİ RAKİP ÇIKTI!
10 numara için Brezilyalı oyuncu Evander ile her konuda anlaşan Galatasaray, Danimarka kulübü Midtjylland ile pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Sarı-kırmızılı yönetim, 8 milyon Euro'dan kapıyı açan Midtjylland'a en son 6 milyon Euro'luk teklif sundu. Ancak Danimarka ekibinin bu rakama sıcak bakmadığı belirtildi.

Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Taraflar görüşmelerine devam ederken, Porto ve PSV'nin de 24 yaşındaki yıldızın mali şartlarını sorduğu öğrenildi.

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