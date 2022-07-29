Başakşehir'den Galatasaray'a transferde Berkay Özcan cevabı!

Yeni sezonda orta sahasını yeniden kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran ve Fredrik Midtsjö ile Evander'le anlaşma sağlayan Galatasaray'da operasyon devam ediyor.
Yeni sezonda orta sahasını yeniden kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran ve Fredrik Midtsjö ile Evander'le anlaşma sağlayan Galatasaray'da operasyon devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Yerli isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Berkay Özcan'a kanca attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine başarılı orta saha için girişimler sürüyor.
TAKAS TEKLİFİ YAPILDI!
Sarı-kırmızılı çalıştırıcının eski öğrencisi olan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetim, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu.
BAŞAKŞEHİR NAKİT PARA İSTİYOR!
Ancak turuncu-lacivertlilerin bu öneriyi kabul etmediği ve Aslan'dan sadece nakit para istediği öğrenildi.
İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
OKAN BURUK'UN ESKİ JOKERİ!
Almanya doğumlu olan Berkay Özcan, kariyerine stoper olarak başladı. Sonradan orta saha oyuncusuna evrildi.
Asıl bölgesi 8 ve 10 numara olan 24 yaşındaki oyuncu, üç sezondur Başakşehir'de forma giyiyor.
Turuncu-lacivertli ekiple 109 resmi müsabakaya çıkan Berkay, 3 gol-3 asistlik performans gösterdi.
Eski teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde Başakşehir'de şampiyonluğa ulaşan başarılı futbolcu, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon Euro'ya Alman ekibi Hamburg'tan transfer edilmişti.
Bu arada G.Saray, sözleşme detaylarını konuşmak için Norveçli Midtsjö'nün menajerini İstanbul'a getirdi.
Taraflar 3 yıllık anlaşma için el sıkışırken, resmi imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.
EVANDER'E İKİ RAKİP ÇIKTI!
10 numara için Brezilyalı oyuncu Evander ile her konuda anlaşan Galatasaray, Danimarka kulübü Midtjylland ile pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, 8 milyon Euro'dan kapıyı açan Midtjylland'a en son 6 milyon Euro'luk teklif sundu. Ancak Danimarka ekibinin bu rakama sıcak bakmadığı belirtildi.
Taraflar görüşmelerine devam ederken, Porto ve PSV'nin de 24 yaşındaki yıldızın mali şartlarını sorduğu öğrenildi.